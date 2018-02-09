Прямой эфир

Макрон принял приглашение Путина посетить Россию в этом году

0
Фото: REUTERS/Ludovic Marin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение Владимира Путина посетить России в мае этого года. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

Макрон примет участи в Петербургском международном экономическом форуме, на котором Франция будет почетным гостем.

«Президент республики принял приглашение Владимира Путина посетить Россию в мае этого года. По этому случаю он примет участие в петербургском форуме», — говорится в коммюнике.

В пятницу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине, взаимодействие двух стран в сфере предпринимательства, а также ситуацию в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Корсиканские националисты призвали Макрона к примирению
Эрдоган и Макрон обсудили по телефону новости по Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017