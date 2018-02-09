Макрон принял приглашение Путина посетить Россию в этом году

Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение Владимира Путина посетить России в мае этого года. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

Макрон примет участи в Петербургском международном экономическом форуме, на котором Франция будет почетным гостем.

«Президент республики принял приглашение Владимира Путина посетить Россию в мае этого года. По этому случаю он примет участие в петербургском форуме», — говорится в коммюнике.

В пятницу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине, взаимодействие двух стран в сфере предпринимательства, а также ситуацию в Сирии.