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Пушков назвал Валентина Фалина умным и опытным политиком и дипломатом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков назвал умным и опытным политиком и дипломатом бывшего председателя правления агентства печати «Новости» Валентина Фалина, ушедшего из жизни в четверг, 22 февраля.

Пушков напомнил, что Фалин предупреждал президента СССР Горбачёва о последствиях согласия на воссоединение Германии без условий.

«Фалин был умным и опытным политиком и дипломатом (долго был послом в ФРГ)», — написал Пушков на своей странице в Twitter. «Он предупреждал Горбачёва о геополитических последствиях согласия на воссоединение Германии безо всяких условий, противостоял Шеварднадзе. Но верх взяла бездумная и бездарная политика односторонних уступок», — продолжил сенатор.

Фалин в 1971–1982 годах был послом СССР в ФРГ, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, а 1986–1988 годах был председателем правления АПН — предшественника современного МИА «Россия сегодня», сообщал портал iz.ru.

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