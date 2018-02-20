Прямой эфир

Прощание с Юрием Тюкаловым состоится 22 февраля в Петербурге

0
Фото: ТАСС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прощание с первым советским олимпийским чемпионом Юрией Тюкаловым состоится 22 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на городской комитет по физической культуре и спорту.

«Церемония прощания с Юрием Тюкаловым состоится 22 февраля в спортивном комплексе «Юбилейный», отпевание — в расположенном рядом Князь-Владимирском соборе, похороны — на Никольском кладбище Александро-Невской лавры», — сказали в комитете.

Напомним, заслуженный мастер спорта СССР Тюкалов скончался 19 февраля в возрасте 87 лет.  Он стал чемпионом Олимпиады-1952 по академической гребле в одиночках, чемпионом ОИ-1956 года в двойках, взял серебро Игр 1960 года в двойках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скончался первый губернатор Ямала Лев Баяндин
Во Франции умер 97-летний ветеран Сопротивления Жак Эбер

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017