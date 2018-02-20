Прощание с Юрием Тюкаловым состоится 22 февраля в Петербурге

Прощание с первым советским олимпийским чемпионом Юрией Тюкаловым состоится 22 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на городской комитет по физической культуре и спорту.

«Церемония прощания с Юрием Тюкаловым состоится 22 февраля в спортивном комплексе «Юбилейный», отпевание — в расположенном рядом Князь-Владимирском соборе, похороны — на Никольском кладбище Александро-Невской лавры», — сказали в комитете.

Напомним, заслуженный мастер спорта СССР Тюкалов скончался 19 февраля в возрасте 87 лет. Он стал чемпионом Олимпиады-1952 по академической гребле в одиночках, чемпионом ОИ-1956 года в двойках, взял серебро Игр 1960 года в двойках.