Скончался первый губернатор Ямала Лев Баяндин

Первый губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Лев Баяндин скончался на 77-м году жизни.

Информацию подтвердили в пресс-службе действующего главы региона Дмитрия Кобылкина. Администрация направила семье бывшего чиновника телеграмму со словами соболезнования и поддержки.

«Все, кому довелось работать вместе с Львом Сергеевичем, единодушны во мнении — даже на переломе эпох он оставался патриотом Ямала и являлся примером служения интересам своих земляков», — цитирует телеграмму «РИА Новости».

Траурная церемония пройдет в Тюмени в пятницу, 16 февраля.

Лев Баяндин трудился на Ямале с 1965 года, куда приехал из Перми в возрасте 23 лет. Администрацией ЯНАО он руководил с 1991 по 1993 год.