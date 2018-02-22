Британка потратила все сбережения из-за врачебной ошибки

Жительница Восточного Йоркшира в Великобритании Джеки Диббу потратила все свои сбережения после того, как врачи поставили ей смертельный диагноз. Узнав, что ей осталось жить не больше пяти лет, она и ее супруг Роб Диббу решили спустить накопления на развлечения и путешествия.

Лобно-височную деменцию женщине диагностировали после компьютерной томографии. Однако через год после повторного обследования выяснилось, что проблемы с памятью и чувство беспокойства у нее были вызваны антидепрессантами, а не смертельной болезнью, передает РЕН ТВ.

Пара потратила сбережения на покупку современного холодильника, роскошный отпуск и строительство сауны в своем доме.

Портал iz.ru писал о том, что 45-летняя жительница Великобритании сочеталась законным браком с 300-летним призраком гаитянского пирата по имени Джек. Женщина объяснила свой выбор тем, что чувствует в нем родственную душу и что «надоело искать идеального мужчину».