Прямой эфир

Британка потратила все сбережения из-за врачебной ошибки

0
Фото: Global Look Press/Lars Hagberg
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Восточного Йоркшира в Великобритании Джеки Диббу потратила все свои сбережения после того, как врачи поставили ей смертельный диагноз. Узнав, что ей осталось жить не больше пяти лет, она и ее супруг Роб Диббу решили спустить накопления на развлечения и путешествия.

Лобно-височную деменцию женщине диагностировали после компьютерной томографии. Однако через год после повторного обследования выяснилось, что проблемы с памятью и чувство беспокойства у нее были вызваны антидепрессантами, а не смертельной болезнью, передает РЕН ТВ.

Пара потратила сбережения на покупку современного холодильника, роскошный отпуск и строительство сауны в своем доме.

Портал iz.ru писал о том, что 45-летняя жительница Великобритании сочеталась законным браком с 300-летним призраком гаитянского пирата по имени Джек. Женщина объяснила свой выбор тем, что чувствует в нем родственную душу и что «надоело искать идеального мужчину».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британка в 80 лет сдала экзамен по танцу в балетной школе
Британка сознательно травила сына во избежание его отправки в Сирию
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017