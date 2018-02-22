Прямой эфир

Мужчина на автомобиле врезался в больницу и поджег себя в Коннектикуте

0
Фото: ТАСС/Olivier Douliery
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестный мужчина, находясь за рулем автомобиля, умышленно врезался в здание больницы в американском городе Мидлтаун (штат Коннектикут), а затем совершил самоподжог.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

В результате инцидента с машиной был серьезно поврежден вход в отделение интенсивной терапии. Затем водитель, которому предположительно от 20 до 30 лет, облил себя горючей жидкостью и поджег. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Власти пока не уточняют, какими мотивами мог руководствоваться молодой человек.

Ранее 22 февраля сообщалось, что мужчина бросил ручную гранату в сторону комплекса посольства США в Черногории, после чего покончил с собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В школе США полицейские предотвратили стрельбу
В США школьника задержали из-за чехла для телефона в виде пистолета

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017