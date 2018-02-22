Мужчина на автомобиле врезался в больницу и поджег себя в Коннектикуте

Неизвестный мужчина, находясь за рулем автомобиля, умышленно врезался в здание больницы в американском городе Мидлтаун (штат Коннектикут), а затем совершил самоподжог.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

В результате инцидента с машиной был серьезно поврежден вход в отделение интенсивной терапии. Затем водитель, которому предположительно от 20 до 30 лет, облил себя горючей жидкостью и поджег. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Власти пока не уточняют, какими мотивами мог руководствоваться молодой человек.

Ранее 22 февраля сообщалось, что мужчина бросил ручную гранату в сторону комплекса посольства США в Черногории, после чего покончил с собой.