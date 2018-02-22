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Гранату в посольство США в Черногории бросил бывший югославский военный

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Фото: TASS/PIXSELL/Hrvoje Jelavic
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Ручную гранату во двор посольства США в столице Черногории Подгорице бросил 43-летний бывший военнослужащий югославской армии Далибор Яукович.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина в ночь на 22 февраля швырнул гранату во двор американского диппредставительства, а затем покончил с собой. Мотивы его поступка устанавливаются.

На странице Яуковича в Facebook указано, что он был награжден медалью «За заслуги в областях обороны и безопасности» Союзной Республики Югославия. Грамоту о награждении подписал тогдашний президент государства Слободан Милошевич. Судя по постам в соцсети, Яукович был противником вступления Черногории в НАТО.

Мужчина жил в Подгорице, а родился в сербском городе Кралево.

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