Гранату в посольство США в Черногории бросил бывший югославский военный

Ручную гранату во двор посольства США в столице Черногории Подгорице бросил 43-летний бывший военнослужащий югославской армии Далибор Яукович.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина в ночь на 22 февраля швырнул гранату во двор американского диппредставительства, а затем покончил с собой. Мотивы его поступка устанавливаются.

На странице Яуковича в Facebook указано, что он был награжден медалью «За заслуги в областях обороны и безопасности» Союзной Республики Югославия. Грамоту о награждении подписал тогдашний президент государства Слободан Милошевич. Судя по постам в соцсети, Яукович был противником вступления Черногории в НАТО.

Мужчина жил в Подгорице, а родился в сербском городе Кралево.