Погребняк подписал контракт с «Тосно» до конца сезона

Нападающий Павел Погребняк подписал контракт с ФК «Тосно». Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение с 34-летним экс-форвардом сборной РФ рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее стало известно, что Погребняк также включен в заявку «Тосно» на чемпионат России. Отмечается, что Погребняк принял участие в нескольких контрольных матчах «Тосно» во время нахождения в команде на просмотре. Ранее футболист покинул московское «Динамо», за которое играл с августа 2015 года, сообщает «Спорт-Экспресс». В этом сезоне он сыграл 25 минут в чемпионате России, за бело-голубых он забил один гол в 17 матчах.

За свою карьеру футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», томскую «Томь», английские «Рединг» и «Фулхэм», немецкий «Штутгарт». В составе «Зенита» Погребняк стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА. Всего за национальную команду он провел 33 матча, забив восемь голов.