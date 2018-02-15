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Фанаты киевского «Динамо» напали на россиян в Афинах

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Фото: Global Look Press/Nicolas Economou
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Футбольные болельщики киевского «Динамо» напали на группу россиян в Афинах. Инцидент произошел в одном из кафе города 15 февраля.

«Когда они (россияне. — Прим. iz.ru) вышли из кафе, на них напала группа украинских болельщиков, которая проходила мимо. По одним данным, их было от 15 до 20 человек, по другим — до 40 человек», — сообщает портал Iefimerida.

Прибывшие на место полицейские задержали 18 человек. У них изъяты ножи и кастеты.

По данным издания, фанаты киевского «Динамо» разгромили кафе и разбили витрины. Никто из посетителей не пострадал. Информации о состоянии россиян пока не поступало.

Тем временем правоохранительные органы усилили меры безопасности из-за того, что местная анархистская группировка «Рубикон» призвала изгнать из Афин украинских фанатов, которые являются представителями запрещенного в России «Правого сектора».

Матч 1/16 финала Лиги Европы «АЕК Афины» — «Динамо К» пройдет 15 февраля. Начало в 22:00 часа (23:00 мск).

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