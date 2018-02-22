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В Москве разрабатывают новую формулу реагентов для столичных улиц

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Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг
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Власти Москвы приступили к разработке новой формулы реагентов для прoтивoгoлoледнoй обработки улиц, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече со студентами в здании Российского университета транспорта (МИИТ).

«Мы привлекли для разработки новой формулы реагентов специальный институт, [...] специально сделали максимально щадящий состав», — сказал мэр в ответ на жалобы студентов о том, что реагенты портят обувь и одежду.

Градоначальник добавил, что в Европе зимние дороги обычно посыпают поваренной солью, но в Москве используются реагенты со специальным составом, который пока является самым оптимальным из того, что есть, передает ТАСС.

В ноябре в столичном департаменте жилищно-коммунального хозяйства сообщали, что запасов реагентов в Москве достаточно в том числе для того, чтобы преодолеть «сверхнормативные снегопады».

Ранее стало известно, что Москва вошла в число лидеров списка европейских городов будущего — российская столица занимает первое место в Восточной Европе и шестое среди всех европейских городов. 

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