Гагарин добрался до Антарктиды

На российской антарктической станции «Прогресс» появится бронзовый бюст советского космонавта Юрия Гагарина. Торжественное открытие состоится сегодня, 23 февраля, при участии представителей 63-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) и полярников из Китая и Индии. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе международного общественного фонда «Диалог Культур — Единый мир», который подготовил скульптуру для РАЭ.

Международный фонд передал бюст Юрия Гагарина российским полярникам в конце прошлого года. Бронзовую скульптуру в Антарктиду доставило научно-экспедиционное судно «Академик Федоров», которое вышло в свой 42-й антарктический рейс от причала морского торгового порта в Санкт-Петербурге.

— Мы рады, что совместно с экипажем «Академика Федорова» и сотрудниками станции «Прогресс» смогли установить бюст Юрия Гагарина в Антарктиде. Те, кто несет здесь вахту, рискуют и являются первопроходцами, каким был великий космонавт в свое время. Их работа так же сложна, как и работа в космосе. Установка бюста именно на станции «Прогресс» очень символична, особенно учитывая тот факт, что церемония открытия состоится в День защитника Отечества, — заявила «Известиям» руководитель пресс-службы фонда Мария Артемова.

Станцию «Прогресс», где пройдет торжественная церемония, часто называют «российской столицей» в Антарктиде. На открытие приглашены участники 63-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ), представители 34-й Китайской антарктической экспедиции со станции «Зонг Шан» и полярники с индийской станции «Бхарати».

— Для нас Гагарин — это символ выдержки, смелости и взаимодействия ученых и специалистов во всем мире. Очень важно, что теперь и в Антарктиде, на нашей станции, установлен бюст первого космонавта Юрия Гагарина, — сказал «Известиям» заместитель директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института, начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

С момента своего основания в 2005 году фонд «Диалог Культур — Единый мир» реализовал более 500 проектов в 55 странах мира. Поддержку ему оказывают российский МИД и Министерство культуры, а также Россотрудничество. В 2015 году фонду был присвоен специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном совете ООН (одном из главных органов всемирной организации).

С 2011 года фонд подарил 44 бронзовых бюста Юрия Гагарина более чем 30 странам Европы, Азии и Америки. В последний раз скульптура первого космонавта появилась в палестинском городе Вифлеем. Торжественное открытие состоялось 19 января 2018 года при участии российских и палестинских государственных и общественных деятелей. Кроме того, с 2014 года благотворительный фонд занимается установкой бюстов поэта Александра Пушкина — скульптуры уже появились в Бангладеш, Дании, Монголии, Словении и Уругвае.