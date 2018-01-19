Памятник Гагарину открыли в Вифлееме

В палестинском городе Вифлееме торжественно открыли памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Расположен он в нескольких десятках метров от входа в храм Рождества с его пещерой, где, как верят христиане, на свет появился младенец Иисус.

Бронзовый бюст в Вифлееме, изображающий Гагарина в гермошлеме, стал 44-м из всех установленных памятников космонавту по всему миру международным благотворительным фондом «Диалог культур — единый мир». За последние шесть лет они появились в Европе, Азии и Америке.

По мнению палестинской стороны, которая тоже решила увековечить имя советского космонавта, этот жест способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Палестиной, сообщает телеканал «Звезда». В настоящее время идут переговоры о возведении такого же памятник в Израиле.