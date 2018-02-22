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Исторический музей в Москве изменит режим работы на время ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Государственный исторический музей (ГИМ) в Москве изменит режим работы на время проведения матчей в рамках чемпионата мира по футболу 2018. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

ГИМ, а также Музей Отечественной войны 1812 года будут работать без выходных с 10:00 до 21:00, а Покровский собор — с 10:00 до 18:00. По паспорту болельщика посетить эти культурные места можно будет со скидкой в 30%. Кроме того, предусмотрены бесплатные экскурсии по Красной площади, территории Покровского собора и по экспозиции Исторического музея. Вести обзорные экскурсии будут студенты-волонтеры на семи языках: русском, французском, английском, испанском, немецком, китайском и эстонском, сообщает «ТВ Центр».

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Ранее портал iz.ru сообщал, что эрмитажный кот ради похудения к ЧМ-2018 будет заниматься на тренажере.

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