Оленеводов-механизаторов будут обучать в Ненецком округе

В Ненецком автономном округе займутся обучением по специальности оленевод-механизатор. Местные власти региона считают эту профессию востребованной для региона.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу администрации НАО, лицензию на обучение получил ненецкий аграрно-экономический техникум. Студенты будут заниматься за счет местного бюджета. В первое время в группу планируется набирать не более 25 человек.

В рамках нового направления можно будет получить две квалификации: оленевод и оленевод-водитель мототранспортных средств. Общеобразовательный курс по профессии «оленевод-механизатор» будет длиться 2 года 10 мес.

Агентство поясняет, что оленеводство является основой традиционного хозяйствования в НАО. Также это ведущая отрасль в аграрном секторе округа. Ненецкий округ — третий в России регион по величине стада оленей. На 1 июня 2017 года их насчитывалось 191,4 тыс. голов.