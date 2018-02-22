Прямой эфир

Оленеводов-механизаторов будут обучать в Ненецком округе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ненецком автономном округе займутся обучением по специальности оленевод-механизатор. Местные власти региона считают эту профессию востребованной для региона.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу администрации НАО, лицензию на обучение получил ненецкий аграрно-экономический техникум. Студенты будут заниматься за счет местного бюджета. В первое время в группу планируется набирать не более 25 человек.

В рамках нового направления можно будет получить две квалификации: оленевод и оленевод-водитель мототранспортных средств. Общеобразовательный курс по профессии «оленевод-механизатор» будет длиться 2 года 10 мес.

Агентство поясняет, что оленеводство является основой традиционного хозяйствования в НАО. Также это ведущая отрасль в аграрном секторе округа. Ненецкий округ — третий в России регион по величине стада оленей. На 1 июня 2017 года их насчитывалось 191,4 тыс. голов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Браконьеры убили 38 северных оленей в Якутии
Депутаты хотят поддержать оленеводство на Сахалине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017