Браконьеры убили 38 северных оленей в Якутии

Четверо мужчин устроили отстрел северных оленей в Жиганском районе Якутии, за месяц они убили 38 животных.

Браконьеры действовали на особо охраняемой природной территории ресурсного резервата «Линдэ». Сумма ущерба, нанесенная охотничьим угодьям, превышает 2,8 млн рублей. Задержать нелегальных охотников удалось в ходе совместного рейда сотрудника МВД и представителя Жиганской инспекции охраны природы, сообщает ИА YakutiaMedia.

Предоставить разрешение на добычу дикого северного оленя мужчины не смогли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.