Егерей в Челябинске лишили оружия для борьбы с браконьерами

Егерей в Челябинске лишили оружия, чтобы «не провоцировать браконьеров».

По мнению местных властей, для борьбы с нарушителями достаточно регистратора.

«Практика показала, что наличие огнестрельного оружия у инспектора провоцирует агрессию со стороны нарушителей. Браконьеров дисциплинирует не потенциальная угроза применения оружия охотинспекторами, а видеофиксация поведения нарушителя в момент задержания с дальнейшим возбуждением административного или уголовного дела», — уточнила пресс-секретарь министерства экологии Челябинской области Екатерина Сорокина.

