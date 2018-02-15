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Браконьер попытался задавить инспектора снегоходом на Сахалине

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Мужчина попытался задавить инспектора снегоходом при попытке задержать его за браконьерство недалеко от поселка Ноглики Сахалинской области, сообщает пресс-служба министерства лесного и охотничьего хозяйства области.

Инцидент произошел вчера, 14 февраля, в лесном массиве. Инспекторы местного лесничества заметили подозреваемого в браконьерстве мужчину на снегоходе и попытались задержать его. При этом мужчина оказал сопротивление и наехал на инспектора снегоходом, сообщает ИА SakhalinMedia.

Он протащил сотрудника лесничества несколько десятков метров на капоте своего транспортного средства, но инспектору удалось выдернуть провод аварийной остановки и остановить его. После этого на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали у нарушителя охотничий карабин «Тигр» предположительно для охоты на северного оленя.

В просьбе предъявить разрешение на охоту, полицейским было отказано по причине его отсутствия. По факту незаконной охоты возбуждено административное производство. По факту нападения на инспектора лесничества и неподчинения законным действиям инспекторов было подано заявление на возбуждение уголовного дела. По факту произошедшего проводится проверка.

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