Браконьер попытался задавить инспектора снегоходом на Сахалине

Мужчина попытался задавить инспектора снегоходом при попытке задержать его за браконьерство недалеко от поселка Ноглики Сахалинской области, сообщает пресс-служба министерства лесного и охотничьего хозяйства области.

Инцидент произошел вчера, 14 февраля, в лесном массиве. Инспекторы местного лесничества заметили подозреваемого в браконьерстве мужчину на снегоходе и попытались задержать его. При этом мужчина оказал сопротивление и наехал на инспектора снегоходом, сообщает ИА SakhalinMedia.

Он протащил сотрудника лесничества несколько десятков метров на капоте своего транспортного средства, но инспектору удалось выдернуть провод аварийной остановки и остановить его. После этого на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали у нарушителя охотничий карабин «Тигр» предположительно для охоты на северного оленя.

В просьбе предъявить разрешение на охоту, полицейским было отказано по причине его отсутствия. По факту незаконной охоты возбуждено административное производство. По факту нападения на инспектора лесничества и неподчинения законным действиям инспекторов было подано заявление на возбуждение уголовного дела. По факту произошедшего проводится проверка.