Самый богатый человек в мире заработал $1,5 млрд за один день

Состояние основателя Amazon миллиардера Джеффа Безоса за один день выросло на $1,5 млрд. Об этом пишет Bloomberg Billionaires Index.

Произошло это из-за подорожания акций компании. Стоимость одной акции за день выросла более чем на $1,5 тыс., и состояние и без того самого богатого человека планетs достигло $124 млрд. В январе 2018 года Безос был признан не только богатейшим человеком мира, но и в истории. Его капитал вырос за счет роста стоимости акций компании Amazon, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в мире. В «черную пятницу» 2017 года Безос увеличил свое состояние до $100 млрд.

Второе место среди богатейших людей мира занимает основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием $91,6 млрд, третье — американский предприниматель Уоррен Баффет с состоянием в $86,2 млрд, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Forbes назвал самого богатого криптовалютного миллиардера.