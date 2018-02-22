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Женщину осудили в Великом Новгороде за кражу золота с помощью гипноза

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Жительницу Великого Новгорода приговорили к условному сроку за кражу у сотрудницы магазина ювелирных изделий с применением психического воздействия.

По данным следствия, подсудимая предложила менеджеру магазина погадать и попросила передать ей золотые украшения и десять копеек. Потерпевшая согласилась и отдала золотую цепочку с кулоном и кольцо. Злоумышленница якобы провела обряд гадания и вернула пострадавшей монету, заявив, что она «заговорена на удачу».

После этого менеджер магазина отвлеклась. Потерпевшая уверена, что это было связано с воздействием гипноза, пишет «Новгород.ру». В этот момент подсудимая скрылась. Часть ювелирных изделий она успела сдать в ломбард.

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы.

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