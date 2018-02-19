Школьница украла золото у опекуна на 1 млн рублей на Ставрополье

Школьница украла ювелирные изделия у приемной матери и ее семьи на 1 млн рублей в Пятигорске Ставропольского края, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась жительница Пятигорска, которая рассказала, что у ее семьи были украдены ювелирные изделия из золота. По приблизительным подсчетам сумма ущерба составила порядка 1 млн рублей, сообщает NewsTracker.

Следствие установило, что подросток, девочка 15 лет, проживая в приемной семье, вынесла из дома ювелирные изделия из золота, после чего сдала их в ломбард.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также происходит проверка условий жизни и воспитания подозреваемой в приемной семье.