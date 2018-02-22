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Школьница украла iPhone у пенсионерки в Саратове

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Школьница украла iPhone у пенсионерки в одном из заведений общественного питания в Саратове, об этом сообщает сегодня, 22 февраля, пресс-служба Главного управления МВД по области.

Вчера, 21 февраля, в правоохранительные органы обратилась 59-летняя женщина, которая утверждала, что у нее со столика в заведении общественного питания был похищен iPhone 6s. Сумма ущерба оценивается в 24 тыс. рублей. Также женщина сообщила, что кражу совершила мало знакомая ей девушка, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних задержали подозреваемую по горячим следам. Ей оказалась 15-летняя школьница. Задержанная призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

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