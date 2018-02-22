Шведский горнолыжник Мюрер взял золото в слаломе на ОИ-2018

Шведский горнолыжник Андре Мюрер одержал победу в слаломе на Олимпийских играх в Пхёнчхане. По сумме двух заездов спортсмен показал результат 1 минута 38,99 секунды и завоевал золотую медаль.

Серебряным призером стал швейцарец Рамон Ценхойзерн (+0,34 секунды), бронза досталась австриецу Михаэлю Матту (+0,67).

Россиянин Александр Хорошилов показал 17-й результат (+1,74). Еще один российский спортсмен Иван Кузнецов не смог завершить первую попытку.

Таким образом, Мюрер принес пятое золото сборной Швеции на Олимпиаде.

Напомним, российские фигуристки Алина Загитова и Евгений Медведева являются лидерами по итогам короткой программы в женском одиночном катании. Девушки поборются за золотую медаль Игр.