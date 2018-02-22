Американский фристайлист получил золото Олимпиады в хафпайпе

Фристайлист из США Дэвид Уайз занял первое место на соревнованиях по хафпайпу в рамках Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Об этом пишет ТАСС.

Успех американского спортсмена арбитры оценили в 97,20 балла. На втором месте с 96,40 балла находится его соотечественник Алекс Феррейра. Тройку лидеров замыкает новозеландский фристайлист Нико Портеус.

22 февраля сноубордистка из Австрии Анна Гассер получила золото в дисциплине биг-эйр на Олимпиаде-2018.