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Американский фристайлист получил золото Олимпиады в хафпайпе

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Фристайлист из США Дэвид Уайз занял первое место на соревнованиях по хафпайпу в рамках Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Об этом пишет ТАСС.

Успех американского спортсмена арбитры оценили в 97,20 балла. На втором месте с 96,40 балла находится его соотечественник Алекс Феррейра. Тройку лидеров замыкает новозеландский фристайлист Нико Портеус.

22 февраля сноубордистка из Австрии Анна Гассер получила золото в дисциплине биг-эйр на Олимпиаде-2018.

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