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Австрийка Анна Гассер завоевала золото Олимпиады в биг-эйре

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Австрийская сноубордистка Анна Гассер завоевала золотую медаль в дисциплине биг-эйр на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

По итогам трех заездов спортсменка показала результат 185 баллов, указывает ТАСС.

Серебро досталось американке Джейми Андерсон (177,25), бронзу взяла новозеландка Зои Садовски-Синнотт (157,50).

Ранее портал iz.ru опубликовал видео о том, как в Сочи сноубордистку придавило упавшей сосной. Девушка получила переломы рук и ног.

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