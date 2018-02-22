Австрийка Анна Гассер завоевала золото Олимпиады в биг-эйре

Австрийская сноубордистка Анна Гассер завоевала золотую медаль в дисциплине биг-эйр на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

По итогам трех заездов спортсменка показала результат 185 баллов, указывает ТАСС.

Серебро досталось американке Джейми Андерсон (177,25), бронзу взяла новозеландка Зои Садовски-Синнотт (157,50).

Ранее портал iz.ru опубликовал видео о том, как в Сочи сноубордистку придавило упавшей сосной. Девушка получила переломы рук и ног.