Фигуристки из России поборются за золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане

Фигуристки из России Алина Загитова и Евгения Медведева являются лидерами по итогам короткой программы в женском одиночном катании. Медведева набрала 81,61 балла, побив свой собственный рекорд. Ее результат превзошла 15-летняя Алина Загитова, которая набрала 82,92 балла.

«Я не удивлена выступлению Алины. Каждый день вижу, как Загитова работает. Она показала свое лучшее катание», — сказала Меведева.

Произвольную программу фигуристки представят в четверг, в 04:00 мск.

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С прицелом на золото