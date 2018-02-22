ЕС поддержал проведение встречи глав стран Центральной Азии в Астане

Евросоюз поддержал инициативу проведения встречи лидеров стран Центральной Азии в Астане, которая должна состояться в марте 2018 года. Об этом сообщил спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан.

«Лидеры центральноазиатских стран будут встречаться в Астане. Если я не ошибаюсь, встреча произойдет скоро, в марте… Мы приветствуем такого рода решение», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что в ходе встречи представители страны Центральной Азии обсудят сотрудничество и вызовы в регионе. Петер Буриан также выразил надежду, что участники переговоров смогут выработать собственные региональные стратегии для решения возникающих проблем.

«Мы верим, что интеграция и сотрудничество — это важный инструментарий для преодоления такого рода вызовов», — подчеркнул спецпредставитель Евросоюза.

Ранее МИД Казахстана заявил, что ожидает подтверждения участников встречи по Сирии глав внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции. Переговоры пройдут в середине марта.