МИД Казахстана ожидает подтверждения даты проведения «Астаны-9»

Встреча глав МИД России, Ирана и Турции по Сирии в Астане запланирована на середину марта, во внешнеполитическом ведомстве Казахстана ожидают подтверждения даты от всех участников. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

«К нам поступило предложение о проведении встречи министров иностранных дел стран – гарантов укрепления режима перемирия в Сирии. Одним из вариантов даты проведения этой встречи была обозначена середина марта. Мы ожидаем официального подтверждения от всех участников встречи даты ее проведения», — цитирует Жайнакова агентство ТАСС.

Как сообщалось ранее, девятый раунд переговоров в Астане будет посвящен функционированию зон деэскалации в Сирии. Также что страны-гаранты намерены обсудить борьбу с террористами и принципы сохранения территориальной целостности, единства и суверенитета Сирии, сообщал замглавы российского МИДа Михаил Богданов.

Как писал iz.ru, в течение 2017 года в Астане прошла серия переговоров о сирийском урегулировании. Последний по времени и восьмой по счету раунд состоялся 21–22 декабря. В дипломатической практике за декабрьскими переговорами устоялось название «Астана-8». На полях раунда состоялись двусторонние контакты РФ с Ираном и Турцией.