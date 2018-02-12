Прямой эфир

«Астана-9» на уровне глав МИД стран-гарантов пройдет в марте

0
Фото: TASS/Zuma/Ospanov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия, Иран и Турция готовят трехстороннюю встречу по Сирии на уровне министров иностранных дел. Она может пройти в марте в Астане.

«Скорее всего, она пройдет в следующем месяце, сейчас это согласовывается. Думаю, что трёхсторонняя встреча пройдет в Астане», — заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Он подчеркнул, что страны-гаранты «в астанинском формате» обсуждают функционирование зон деэскалации в Сирии. Он не исключил, что срок из существования таких зон будет продлен.

«Жизнь будет подсказывать, как действовать дальше», — сказал замглавы МИД.

«Конечно, борьба с террористами продолжает оставаться приоритетной для всех участников астанинского формата, но одновременно мы — за то, чтобы соблюдались договоренности по зонам деэскалации и принципы сохранения территориальной целостности, единства и суверенитета Сирии», — так дипломат ответил на вопрос о планах Турции начать операцию в Идлибе.

«Думаю, что все эти вопросы обсуждаются, прежде всего на уровне наших военных», — цитирует ТАСС слова замминистра. 

Как писал iz.ru, в течение 2017 года в Астане прошла серия переговоров о сирийском урегулировании. Последний по времени и восьмой по счету раунд состоялся  21–22 декабря. В дипломатической практике за декабрьскими переговорами устоялось название «Астана-8». На полях раунда состоялись двусторонние контакты РФ с Ираном и Турцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в переговоры по Сирии
Китай намерен играть более активную роль в послевоенном развитии Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017