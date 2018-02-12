«Астана-9» на уровне глав МИД стран-гарантов пройдет в марте

Россия, Иран и Турция готовят трехстороннюю встречу по Сирии на уровне министров иностранных дел. Она может пройти в марте в Астане.

«Скорее всего, она пройдет в следующем месяце, сейчас это согласовывается. Думаю, что трёхсторонняя встреча пройдет в Астане», — заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Он подчеркнул, что страны-гаранты «в астанинском формате» обсуждают функционирование зон деэскалации в Сирии. Он не исключил, что срок из существования таких зон будет продлен.

«Жизнь будет подсказывать, как действовать дальше», — сказал замглавы МИД.

«Конечно, борьба с террористами продолжает оставаться приоритетной для всех участников астанинского формата, но одновременно мы — за то, чтобы соблюдались договоренности по зонам деэскалации и принципы сохранения территориальной целостности, единства и суверенитета Сирии», — так дипломат ответил на вопрос о планах Турции начать операцию в Идлибе.

«Думаю, что все эти вопросы обсуждаются, прежде всего на уровне наших военных», — цитирует ТАСС слова замминистра.

Как писал iz.ru, в течение 2017 года в Астане прошла серия переговоров о сирийском урегулировании. Последний по времени и восьмой по счету раунд состоялся 21–22 декабря. В дипломатической практике за декабрьскими переговорами устоялось название «Астана-8». На полях раунда состоялись двусторонние контакты РФ с Ираном и Турцией.