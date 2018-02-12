Прямой эфир

Китай намерен играть более активную роль в послевоенном развитии Сирии

0
Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пекин намерен играть более активную роль в послевоенном развитии и восстановлении Сирии. Об этом в понедельник заявил посол Китая в САР Ци Цяньцзинь, передает «Синьхуа».

«Я считаю, что уже пора сфокусировать все усилия на развитии и восстановлении Сирии. На мой взгляд, Китай будет играть всё большую роль в этом процессе, предоставляя больше помощи сирийскому народу и законному правительству», — цитирует Ци Цяньцзиня RT.

Соответствующее заявление посол КНР сделал во время визита в больницу Аль-Мувасат в Дамаске.

В феврале прошлого года Пекин и Дамаск подписали два соглашения о предоставлении Сирии гуманитарной помощи в размере $16 млн на безвозмездной основе. Стороны уже заключили серию договоров о сотрудничестве в области нефти, газа, водных ресурсов, сельского хозяйства, туризма и здравоохранения. Китай внес несколько пожертвований на развитие в Сирии здравоохранения. Часть средств была направлена и на финансирование ранее упомянутого медицинского учреждения.

Ранее посол РФ в Сирии Александр Кинщак заявлял, что Россия призывает заинтересованных партнеров, прежде всего по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка), закрепить свои позиции на перспективном сирийском рынке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Израиль уверен в возможности России разрешить его конфликт с Ираном и Сирией
Джабарова поразило циничное заявление Пентагона о военных РФ в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017