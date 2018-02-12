Китай намерен играть более активную роль в послевоенном развитии Сирии

Пекин намерен играть более активную роль в послевоенном развитии и восстановлении Сирии. Об этом в понедельник заявил посол Китая в САР Ци Цяньцзинь, передает «Синьхуа».

«Я считаю, что уже пора сфокусировать все усилия на развитии и восстановлении Сирии. На мой взгляд, Китай будет играть всё большую роль в этом процессе, предоставляя больше помощи сирийскому народу и законному правительству», — цитирует Ци Цяньцзиня RT.

Соответствующее заявление посол КНР сделал во время визита в больницу Аль-Мувасат в Дамаске.

В феврале прошлого года Пекин и Дамаск подписали два соглашения о предоставлении Сирии гуманитарной помощи в размере $16 млн на безвозмездной основе. Стороны уже заключили серию договоров о сотрудничестве в области нефти, газа, водных ресурсов, сельского хозяйства, туризма и здравоохранения. Китай внес несколько пожертвований на развитие в Сирии здравоохранения. Часть средств была направлена и на финансирование ранее упомянутого медицинского учреждения.

Ранее посол РФ в Сирии Александр Кинщак заявлял, что Россия призывает заинтересованных партнеров, прежде всего по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка), закрепить свои позиции на перспективном сирийском рынке.