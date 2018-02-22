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Музыкант Эд Ширан стал лауреатом премии Brit Awards в номинации «мировое признание»

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Британский музыкант Эд Ширан получил награду музыкальной премии Brit Awards в номинации «мировое признание», передает «РИА Новости».

Лучшей британской группой была названа Gorillaz, а американская группа Foo Fighters победила в номинации «Лучший международный коллектив».

Ранее стало известно, что обладателем премии в номинации «Лучший британский сольный исполнитель» стал хип-хоп музыкант Stormzy, а «Лучшей британской сольной исполнительницей» стала певица Дуа Липа.

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