Музыкант Эд Ширан стал лауреатом премии Brit Awards в номинации «мировое признание»
Британский музыкант Эд Ширан получил награду музыкальной премии Brit Awards в номинации «мировое признание», передает «РИА Новости».
Лучшей британской группой была названа Gorillaz, а американская группа Foo Fighters победила в номинации «Лучший международный коллектив».
Ранее стало известно, что обладателем премии в номинации «Лучший британский сольный исполнитель» стал хип-хоп музыкант Stormzy, а «Лучшей британской сольной исполнительницей» стала певица Дуа Липа.