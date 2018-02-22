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Глава подразделения Ford уволился из-за неподобающего поведения

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Фото: Global Look Press/Simon Belcher/imagebroker.com
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Глава подразделения автоконцерна Ford в Северной Америке Радж Наир объявил об уходе с должности после поступивших в его адрес жалоб на неподобающее поведение. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Внутри подразделения проводится расследование о случаях неподобающего поведения президента структуры. Как отмечается в заявлении, действия Раджа Наира не соответствовали кодексу корпоративной этики.

«Мы приняли такое решение после тщательного изучения и учета всех обстоятельств. Ford глубоко привержен обеспечению и воспитанию культуры безопасности и уважения. Мы ожидаем, что наши руководители будут всецело разделять эти ценности», — заявил гендиректор Ford Джеймс Хакетт.

Сам Радж Наир принес извинения за свое поведение и выразил искреннее сожаление в связи с произошедшим.

Ранее портал iz.ru писал, что британская актриса Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы в фильме о Гарри Поттере, пожертвовала £1 млн в фонд борьбы с сексуальными домогательствами.

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