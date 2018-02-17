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Обвинявший в домогательствах экс-мэра Сиэтла американец найден мертвым

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Фото: Global Look Press/STRKHL/Keith Levit
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Обвинявший в домогательствах экс-мэра Сиэтла Эдварда Мюррея американец найден мертвым. По предварительным данным, мужчина умер от передозировки наркотиков, сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, им оказался 47-летний Делвон Хекард, который был найден в пятницу без сознания в мотеле «Обурн» в пригороде Сиэтла. Врачи пытались привести его в сознание, однако их попытки не увенчались успехом. В его номере были найдены лекарства и медикаменты наркотического воздействия. В связи с гибелью мужчины было решено провести экспертизу для проверки предварительного заключения о смерти в результате передозировки наркотиков.

На фоне многочисленных обвинений в домогательствах Эдвард Мюррей ушел с занимаемой должности в сентябре 2017 года. Чиновника обвинили в домогательствах пятеро человек, включая его двоюродного брата.

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