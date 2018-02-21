Прямой эфир

Полтавченко не исключил своего участия в выборах губернатора Петербурга

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассматривает возможность принять участие в выборах главы Северной столицы в 2019 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

«Ближайшие выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут не ранее чем в 2019 году. Я не исключаю такой возможности, что на эти выборы пойду», — пояснил чиновник.

Впервые Георгий Полтавченко занял пост губернатора Петербурга в августе 2011 года. Через три года он заявил о досрочном сложении полномочий и снова выставил свою кандидатуру на выборах. Тогда его поддержали 79,3% избирателей.

11 февраля Георгий Полтавченко подписал закон, который позволяет ему увольнять подозреваемых в коррупции чиновников, в том числе представителей исполнительной власти в городе, Контрольно-счетной палаты, а также уполномоченных по правам человека, детей и бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывший омский губернатор Назаров станет сенатором от региона
Глава Сахалина подарил щенка мареммы победителю конкурса в Instagram

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017