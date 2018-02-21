Полтавченко не исключил своего участия в выборах губернатора Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассматривает возможность принять участие в выборах главы Северной столицы в 2019 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

«Ближайшие выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут не ранее чем в 2019 году. Я не исключаю такой возможности, что на эти выборы пойду», — пояснил чиновник.

Впервые Георгий Полтавченко занял пост губернатора Петербурга в августе 2011 года. Через три года он заявил о досрочном сложении полномочий и снова выставил свою кандидатуру на выборах. Тогда его поддержали 79,3% избирателей.

11 февраля Георгий Полтавченко подписал закон, который позволяет ему увольнять подозреваемых в коррупции чиновников, в том числе представителей исполнительной власти в городе, Контрольно-счетной палаты, а также уполномоченных по правам человека, детей и бизнеса.