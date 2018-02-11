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Губернатор Петербурга сможет увольнять коррумпированных чиновников

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Закон, позволяющий увольнять чиновников, подозреваемых в коррупционных преступлениях, подписал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Документ касается госслужащих исполнительной власти Северной столицы, контрольно-счетной палаты, уполномоченных по правам человека, детей и бизнеса.

Решение об увольнении чиновника может приниматься на нескольких основаниях, пишет сайт «Комсомольской правды». Так, госслужащего смогут уволить, если он не представил сведения о доходах и имуществе, работе в коммерции или участии в бизнесе.

Закон вступит в законную силу в марте. Портал iz.ru сообщал, что петербургских чиновников будут штрафовать за игнорирование запросов.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

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