Путин наградил губернатора Питера орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Текст указа «О награждении госнаградами РФ» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как указано в документе, награда была присвоена губернатору «за большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу».

Орден «За заслуги перед Отечеством» был учрежден 2 марта 1994 года. Им награждают граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, а также за успехи в сфере науки, культуры, спорта и сотрудничества между народами.

30 января президент России Владимир Путин наградил орденами Дружбы главу МИД Сербии Ивицу Дачича и помощника президента Казахстана Нурлана Онжанова.