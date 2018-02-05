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Путин наградил губернатора Питера орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Текст указа «О награждении госнаградами РФ» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как указано в документе, награда была присвоена губернатору «за большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу».

Орден «За заслуги перед Отечеством» был учрежден 2 марта 1994 года. Им награждают граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, а также за успехи в сфере науки, культуры, спорта и сотрудничества между народами.

30 января президент России Владимир Путин наградил орденами Дружбы главу МИД Сербии Ивицу Дачича и помощника президента Казахстана Нурлана Онжанова.

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