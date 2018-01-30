Путин наградил представителей Сербии и Казахстана орденом Дружбы

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями нескольких иностранных граждан. В это число попали глава сербского внешнеполитического ведомства Ивица Дачич и помощник президента Казахстана Нурлан Онжанов.

Помимо этого, британец Дэй Джеймс был удостоен медали «за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях».

Орден Дружбы — государственная награда РФ. Был учрежден в 1994 году. Орденом Дружбы награждаются граждане РФ и иностранцы за особые заслуги в укреплении сотрудничества между народами.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды военным. Высокой чести удостоились солдаты и офицеры, отличившиеся в Сирии.