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Путин наградил представителей Сербии и Казахстана орденом Дружбы

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями нескольких иностранных граждан. В это число попали глава сербского внешнеполитического ведомства Ивица Дачич и помощник президента Казахстана Нурлан Онжанов.

Помимо этого, британец Дэй Джеймс был удостоен медали «за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях».

Орден Дружбы — государственная награда РФ. Был учрежден в 1994 году. Орденом Дружбы награждаются граждане РФ и иностранцы за особые заслуги в укреплении сотрудничества между народами. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды военным. Высокой чести удостоились солдаты и офицеры, отличившиеся в Сирии.

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