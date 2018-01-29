Прямой эфир

Путин подарил Нетаньяху оригинал письма Шиндлера

0
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин подарил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху оригинал письма немецкого промышленника Оскара Шиндлера. В нем он обращается к своей жене.

Политик был тронут подарком и собирается передать его в иерусалимский мемориальный комплекс Яд ва-Шем, сообщила пресс-секретарь израильского премьера Анна Йонатан-Леус.

В годы Второй мировой Оскар Шиндлер принял на работу на свои заводы более тысячи евреев, что спасло их жизни. Яд ва-Шем — крупнейший в мире центр изучения истории холокоста и сохранения памяти о его жертвах, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, ранее Владимир Путин заявил, что Россию и Израиль сближает неприятие антисемитизма, а также любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Биньямин Нетаньяху высоко оценил беседу с Владимиром Путиным
Путин и Нетаньяху посмотрели фрагмент фильма «Собибор»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017