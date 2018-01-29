Путин подарил Нетаньяху оригинал письма Шиндлера

Президент РФ Владимир Путин подарил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху оригинал письма немецкого промышленника Оскара Шиндлера. В нем он обращается к своей жене.

Политик был тронут подарком и собирается передать его в иерусалимский мемориальный комплекс Яд ва-Шем, сообщила пресс-секретарь израильского премьера Анна Йонатан-Леус.

В годы Второй мировой Оскар Шиндлер принял на работу на свои заводы более тысячи евреев, что спасло их жизни. Яд ва-Шем — крупнейший в мире центр изучения истории холокоста и сохранения памяти о его жертвах, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, ранее Владимир Путин заявил, что Россию и Израиль сближает неприятие антисемитизма, а также любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни.