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Путин вручил государственные награды военным

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Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды военным. Высокой чести удостоились солдаты и офицеры, отличившиеся в Сирии. Перед началом награждения президент предложил почтить память погибших. На церемонию собрались более 600 военнослужащих. Они представляют все рода войск российской армии. Особо Владимир Путин отметил ВКС, обеспечившие основу разгрома боевиков. Отдельно Владимир Путин поблагодарил женщин-военнослужащих. Российские военные медики спасли в Сирии не одну сотню жизней. Владимир Путин поздравил военных с заслуженными наградами. Президент подчеркнул: Россия продолжит строительство армии нового поколения. 

 

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