Глава Сахалина подарил щенка мареммы победителю конкурса в Instagram

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко начал вручать щенков от своих абруццких овчарок победителям конкурса, который он проводил на своей странице в социальной сети Instagram.

Конкурс на лучший рецепт семейного счастья глава Сахалина решил провести после того, как у его пары собак породы маремма родились щенки. Именно их губернатор предложил в качестве приза за лучшие истории, сообщает «РИА Новости».

Первым обладателем щенка от абруццкой овчарки стал 10-летний Володя Абраменко из Южно-Сахалинска, который написал, что счастье — это быть рядом со своей семьей.

«Мальчику всего десять лет, а он уже понимает, что счастье — это быть рядом со своей семьей, с теми, кто тебя ценит и понимает. У Володи всё это есть — замечательные родители Евгений и Елена, маленький брат, бабушка. Есть увлечения и мечты. Для полного счастья не хватало только собаки. Теперь и эта задача решена», — поделился в соцсети Олег Кожемяко.