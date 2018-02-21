Полиция Перми опровергла сообщения о катавшихся на мертвой собаке детях

Полиция Октябрьского района Перми опровергла сообщения о якобы катавшихся на мертвой собаке с горки детях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Это неправда, никто не катался с горки с собакой. Дети обнаружили мертвое животное и хотели его закопать. В этот момент их сфотографировали», — цитирует слова специалиста по связям со СМИ отдела МВД РФ по Октябрьскому району Перми Валентины Новоселовой сайт «Комсомольской правды в Перми». Она также добавила, что свидетелем ситуации, которая послужила поводом для слухов, был ребенок сотрудника полиции.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что дети катаются с горки на мертвой собаке. По словам одной из пользовательниц, она была свидетелем случившегося. Сообщение вызвало широкий резонанс и массу гневных комментариев о поступке детей, поскольку сообщения были подкреплены фотографией подростка, держащего в руках замерзшее тело животного. По данным «Дни.ру», подростки лишь убрали тело собаки подальше от горки, чтобы не напугать маленьких детей.