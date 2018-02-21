Сотрудники МЧС спасли собаку из каменоломни в Крыму

Сотрудники главного управления МЧС по Крыму вызволили из шестиметровой ямы собаку. О состоянии животного пока не сообщается.

Как уточняет ИА «Крыминиформ», инцидент произошел в районе Аджимушкайских каменоломней в Керчи. В службу спасения позвонил местный житель, который услышал собачий лай из-под земли. Во время операции спасатели использовали лестницу и веревки. Им, как сообщается, удалось не навредить животному и не испугать его еще больше.

В декабре 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что в Благовещенске удалось спасти от гибели подъездного кота. Животное приклеилось к проводам и не могло пошевелиться. Операция по спасению кота продолжалась в течение двух часов.