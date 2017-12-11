В Благовещенске спасли от гибели подъездного кота

Не вовремя вышел на прогулку — чуть не поплатился жизнью! В Благовещенске спасли подъездного кота от ужасной гибели. Пушистый жил в подвале и через электрощиток выходил погулять. Из-за его похождений частно отключался свет. Сотрудники УК доступ перекрыли: запенили отверстие в щитке. Кот попал под удар — он приклеился к проводам и не мог шевельнуться. Спасать усатого приехал отряд МЧС, операция длилась два часа. Кота отправили в ветеринарную клинику.