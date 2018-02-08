Житель Кубани вымыл котом автомобиль Mercedes-Benz

Житель Гулькевичского района Краснодарского края выложил в соцсети видео, на котором он моет и полирует свой автомобиль Mercedes-Benz рыжим котом. Полиция начала проверку по этому факту.

Как сообщают «Кубанские новости», герой ролика живет в селе Майкопское. Кот принадлежит ему. Мужчина рассказал полицейским, что использовал питомца как тряпку ради шутки. Животное не пострадало.

После материалов в СМИ автор видео закрыл свои страницы в соцсетях. Проверка произошедшего еще продолжается.