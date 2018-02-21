Президент России Владимир Путин 22 февраля встретится с главами иностранных делегаций. Об этом в среду, 21 февраля, передает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что президент посетит торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества. В Государственном Кремлевском дворце Владимир Путин встретится с главами делегаций Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии.

Портал iz.ru писал о том, что в День защитника Отечества Путин планирует посетить военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот». Сообщалось, что глава государства будет присутствовать и на выступлении коллективов исторической реконструкции и примет участие в форуме «Я — Юнармия».