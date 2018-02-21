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Треть россиян считает армию РФ сильнейшей в мире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Около трети российских граждан (31%) считает армию РФ самой сильной в мире, а более половины (52%) — одной из лучших. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом индекс, отображающий, как россияне оценивают боеспособность армии страны, достиг исторического максимума за 30 лет измерений. Так, в 1990 году показатель составлял –23 пункта, а в 2017 вырос до 73 пунктов. Индекс измеряется в пределах от –100 до 100 пунктов, сообщает «РИА Новости».

Телефонный опрос проводился в период с 17 по 18 февраля, в нем приняли участие 2 тыс. респондентов.

Ранее, 21 февраля, опрос ВЦИОМ показал, что всё больше россиян считают День защитника Отечества праздником военных, а не мужчин в целом.

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