Опрос показал отношение россиян к Дню защитника Отечества

Всё больше россиян считают День защитника Отечества праздником военных, а не мужчин в целом. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, 34% россиян воспринимают праздник 23 февраля не как день мужчин, а как день всех военных (39%).

«РИА Новости» отмечает, что в 2005–2006 годах День защитника Отечества считался скорее мужским днем (46% и 42% соответственно).

При этом про Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии сегодня помнит почти каждый пятый россиянин (19%). Такой же результат был 12 лет назад.

Также данные опроса свидетельствуют о том, что 39% россиян уверены во влиянии армии на развитие общества и экономики.

Еще 24% респондентов заявили, что армия — это прежде всего инструмент защиты государства от внешних угроз, но она не влияет на общество. В 2015 году такого мнения придерживались 34%.

Опрос проводился 17–18 февраля методом телефонного интервью среди 2 тыс. респондентов.

20 февраля портал iz.ru сообщил, что ВЦИОМ провел опрос и выяснил мнение россиян по вопросу отношений России и Украины. Большинство жителей РФ — около 80% — рассчитывают на восстановление отношений с Киевом.