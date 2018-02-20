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Около 80% россиян хотели бы нормализации отношений с Украиной

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Большинство россиян — около 80% — рассчитывают на восстановление отношений с Украиной. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 44% респондентов на вопрос о будущем российско-украинских отношений выразили уверенность, что «ситуация нормализуется, но отношения дружескими уже не будут никогда». 35% считают, что «рано или поздно обязательно восстановятся дружеские, союзнические отношения».

При этом каждый десятый опрошенный заявил, что отношения двух стран продолжат ухудшаться из-за стремления Украины интегрироваться с Западом.

Затруднились с ответом 12% опрошенных.

При этом 40% назвали отношения Москвы и Киева напряженными, 22% считают их враждебными, 13% –– прохоладными,11% –– нейтральными.

Также согласно данным опроса, спустя четыре года после госпереворота на Украине, за ситуацией в соседской стране следят 72% россиян. При этом внимательно события отслеживают 17%, тогда как в 2015 году таких было около 40%. 75% опрошенных уверены, что после Майдана Украина больше проиграла, 2% считают, что от изменений республика выиграла.

Инициативный всероссийский опрос проведен 15-16 февраля путем телефонного интервью среди 2 тыс. респондентов.

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