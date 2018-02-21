Путина ждут на слете «Юнармии»

В День защитника Отечества президент РФ Владимир Путин планирует посетить военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот». О возможности участия главы государства в мероприятиях, посвященных 23 Февраля, «Известиям» рассказали несколько собеседников в Минобороны. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что в предварительном графике президента есть посещение парка «Патриот».

Как рассказали «Известиям» несколько собеседников в военном ведомстве, планируется, что 23 февраля Владимир Путин осмотрит часть экспозиций парка «Патриот». Также ожидается, что глава государства будет присутствовать и на выступлении коллективов исторической реконструкции и примет участие в форуме «Я — Юнармия».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что предварительно в планах главы государства значится посещение парка «Патриот» в День защитника Отечества.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» открылся 16 июня 2015 года, в этот же день новую выставочную площадку посетил Владимир Путин. Глава государства принял участие в церемонии открытия военно-технического форума «Армия-2015». Сейчас для гостей парка открыты военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Центр военно-тактических игр, Многофункциональный огневой центр, музейная площадка № 1 и выставочный центр, где представлены образцы советской и российской военной техники.

Детско-юношеская организация «Юнармия» создана по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. В учредительном слете организации принимал участие министр обороны Сергей Шойгу. Цель структуры — патриотическое воспитание молодежи. Юнармейское движение проводит военно-спортивные игры, принимает участие в работе военно-патриотических клубов, организует вахты памяти у Вечного огня и у различных воинских мемориалов. Члены организации также ходят в походы по местам боевой славы.

Юнармейцы принимали участие и в церемониях встреч российских военнослужащих, которые возвращались из Сирии после сокращения российского контингента на территории арабской республики. 9 мая 2017 года сводный отряд «Юнармии» принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве.