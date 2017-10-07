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Более 500 юнармейцев призовут в армию в осеннюю призывную кампанию

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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На военную службу в ходе осенней военной призывной кампании будет призвано более 500 участников движения «Юнармия». Об этом сообщает ТАСС. Агентство уточняет, что об этом заявил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский в эфире «Эхо Москвы».

За юнармейцами будут «тщательно следить», чтобы сделать выводы относительно эффективности их подготовки, отметил он. Бурдинский также сказал, что на юнармейцев возлагают очень большие надежды.

Осенний призыв в российских Вооруженных силах начался 1 октября.

Портал iz.ru сообщил, что отряды «Юнармии» появятся во всех школах Севастополя.

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