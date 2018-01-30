100-летие Красной армии отметят в «Патриоте»

Центром празднования 100-летия создания Красной армии станет парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, где пройдет масштабная реконструкция сражений февраля 1918 года. Для участия в торжественных мероприятиях туда съедутся почти 5 тыс. юнармейцев из разных регионов страны. По мнению экспертов, предстоящий юбилей — повод рассказать молодому поколению об истории Вооруженных сил России.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, парк «Патриот» станет центром празднования 100-летнего юбилея Красной армии. В Кубинке зрители увидят реконструкцию боев под Псковом и Нарвой, где в феврале 1918 года первые отряды красноармейцев получили боевое крещение и остановили наступление немцев на Петроград. В парке «Патриот» подтвердили «Известиям» начало подготовки к мероприятиям, которые пройдут 22–23 февраля, однако не стали раскрывать детали.

В штабе молодежного патриотического движения «Юнармия» «Известиям» рассказали о планах проведения в феврале большого слета юнармейцев. В нем, как ожидается, примут участие почти 5 тыс. человек из разных регионов страны.

Фактически Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) была создана в январе 1918 года декретом Совета народных комиссаров РСФСР. Однако по традиции днем ее рождения считается 23 февраля. В этот день в 1918 году начался массовый призыв добровольцев в ряды вновь созданных после Октября 1917 года вооруженных сил.

Предполагается, что в рамках празднования исторические реконструкторы покажут в Кубинке еще несколько эпизодов из боевой летописи РККА: сражение с японскими войсками на Халхин-Голе в августе 1939 года, один из эпизодов Сталинградской битвы и решающий штурм Сапун-горы в мае 1944 года при освобождении Севастополя.

Как рассказал «Известиям» научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, план мероприятий в честь юбилея Красной армии достаточно обширен.

— У нас есть много идей, в том числе исторические реконструкции и выставочные проекты, — сказал Михаил Мягков. — Мы работаем в плотном контакте с Министерством обороны.

Военный историк подчеркнул, что создание РККА стало одним из самых значимых событий в российской истории ХХ века.

— Красная армия победила фашизм, и это для нас главное, — сказал Михаил Мягков. — Важно показать преемственность. Мы не можем рассматривать события отдельно друг от друга. История непрерывна, и традиции защиты Отечества очень важны. Неслучайно в военные годы в РККА вернули отмененные поначалу погоны, в СССР учредили ордена и медали в честь великих российских полководцев. Современное поколение защитников Отечества гордится победами Красной армии.

Вековой юбилей РККА будет отмечаться максимально широко. В городах, где размещены большие военные гарнизоны, 22–25 февраля будут организованы выставки вооружения, военной и специальной техники. В частях пройдут встречи с ветеранами и праздничные концерты. В ведущих военных вузах запланированы научно-практические конференции и круглые столы по случаю 100-летия Красной армии.

К празднованию подключились военно-исторические музеи страны. Они готовят специальные экспозиции. Так, редкие исторические документы о создании Красной армии с использованием современных интерактивных систем будут продемонстрированы посетителям в Центральном музее Вооруженных сил в Москве, Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

Расположенный в подмосковной Кубинке Центральный музей бронетанкового вооружения и техники и Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве тоже готовятся к празднованию. В дни юбилея там будут чествовать ветеранов Вооруженных сил. Им вручат памятные юбилейные медали «100 лет Рабоче-крестьянской Красной армии и флоту». Награда учреждена Общероссийской общественной организацией ветеранов Вооруженных сил.